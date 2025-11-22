Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta üç katlı evde çıkan yangında hasar oluştu

        Tokat'ın Niksar ilçesinde üç katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 19:56 Güncelleme: 22.11.2025 - 19:56
        Tokat'ta üç katlı evde çıkan yangında hasar oluştu
        Tokat'ın Niksar ilçesinde üç katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.

        İlçeye bağlı Mahmudiye köyünde Osman Öztürk'e ait üç katlı evin depo girişinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

        Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması söndürülen yangında hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

