Almus Kaymakamı Çömen, Gebeli ve Göltepe köylerini ziyaret etti
Almus Kaymakamı Emre Çömen, Gebeli ve Göltepe köylerini ziyaret etti.
Almus Kaymakamı Emre Çömen, Gebeli ve Göltepe köylerini ziyaret etti.
Çömen ve Almus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yusuf Sezer ile birlikte yaptığı ziyarette, KÖYDES kapsamında Gebeli ve Göltepe köylerinde 2025 yatırım yılı içinde yapımı tamamlanan ve 2026'da başlanılacak olan projeler hakkında bilgi aldı.
Kaymakam Çömen, "Köy gezilerimiz devam edecek, köylerimizin acil ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeye çalışıyoruz. Amacımız öncelikli ihtiyaçları tespit ederek vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek." dedi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.