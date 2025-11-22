Almus Kaymakamı Çömen, Gebeli ve Göltepe köylerini ziyaret etti

Almus Kaymakamı Emre Çömen, Gebeli ve Göltepe köylerini ziyaret etti.

Çömen ve Almus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yusuf Sezer ile birlikte yaptığı ziyarette, KÖYDES kapsamında Gebeli ve Göltepe köylerinde 2025 yatırım yılı içinde yapımı tamamlanan ve 2026'da başlanılacak olan projeler hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Çömen, "Köy gezilerimiz devam edecek, köylerimizin acil ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeye çalışıyoruz. Amacımız öncelikli ihtiyaçları tespit ederek vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek." dedi.