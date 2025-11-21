Tokat'ta umreye gidecek vatandaşlara eğitim verildi
Tokat'ın Almus ilçesinde umreye gidecek vatandaşlara eğitim verildi.
Almus'tan umre ziyaretine gidecek 36 vatandaşa Almus Fatıma-tüz Zehra Külliyesi Konferans Salonu'nda eğitim semineri düzenlendi.
Almus Müftüsü Adem Çelik öncülüğünde verilen seminerde, kutsal topraklarda yapılacaklar anlatıldı.
Eğitim sonrasında umreye gidecek vatandaşlara yemek ikramı da yapıldı.
