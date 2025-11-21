Habertürk
        Tokat'ta umreye gidecek vatandaşlara eğitim verildi

        Tokat'ta umreye gidecek vatandaşlara eğitim verildi

        Tokat'ın Almus ilçesinde umreye gidecek vatandaşlara eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 15:58 Güncelleme: 21.11.2025 - 15:58
        Tokat'ta umreye gidecek vatandaşlara eğitim verildi
        Tokat'ın Almus ilçesinde umreye gidecek vatandaşlara eğitim verildi.

        ‎Almus'tan umre ziyaretine gidecek 36 vatandaşa Almus Fatıma-tüz Zehra Külliyesi Konferans Salonu'nda eğitim semineri düzenlendi.

        Almus Müftüsü Adem Çelik öncülüğünde verilen seminerde, kutsal topraklarda yapılacaklar anlatıldı.

        Eğitim sonrasında umreye gidecek vatandaşlara yemek ikramı da yapıldı.

