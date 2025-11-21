Habertürk
Habertürk
        Tokat Haberleri

        Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Tokat'ın Erbaa ilçe uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 400 gram skunk ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        21.11.2025 - 14:31
        Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Tokat'ın Erbaa ilçe uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 400 gram skunk ele geçirildi.

        Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

        Söz konusu soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen ekipler, S.A'yı gözaltına aldı. Zanlının adresinde yapılan aramada, 400 gram skunk, uyuşturucu içme aparatı, ruhsatsız tabanca ve 10 mermi ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında başlatılan adli işlemlerin sürdürüldüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

