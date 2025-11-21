Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta üreticilere tohumluk patates dağıtımı gerçekleştirildi

        Tokat Valiliği İl Özel İdaresi destekli projeler kapsamında Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesi tarafından "Tohumluk Patates Dağıtımı" töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 12:41 Güncelleme: 21.11.2025 - 12:41
        Reşadiye Meslek Yüksek Okulu'nda düzenlenen programda bir konuşma yaparak projeyle ilgili bilgiler veren proje yürütücüsü Doç. Dr. Yasin Bedrettin Karan, patatesin ana vatanı ve tarihçesinden bahsederek insan sağlığı için önemine değindi.

        Karan, ayrıca dağıtılan tohumluk patates çeşidinin milli ve yerli çeşit olduğunu ifade etti.

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rasim Koçyiğit ise üniversite olarak Tokat tarımına önemli katkılar sağladıklarını ifade ederek onlarca projenin devam ettiğini söyledi.

        Konuşmaların ardından üreticilere tohumluk patates dağıtımı gerçekleştirildi.

        Törene, Reşadiye Belediye Başkanı Ergül Ünal, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resul Gerçekcioğlu ve üreticiler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

