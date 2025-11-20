Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Tokat'ta çocuklarla bir araya geldi

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Tokat'ta çocuklarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 21:17 Güncelleme: 20.11.2025 - 21:17
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Tokat'ta çocuklarla bir araya geldi
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Tokat'ta çocuklarla bir araya geldi.

        Yalçın, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Güneşli Çocuk Akademisi ve Devlet Hastanesi kreşini ziyaret etti.

        Yalçın, Güneşli Çocuk Akademisi ziyaretinin ardından AA muhabirine, kentte çocuklarla güzel etkinlikler yaptıklarını, küçük hediyeler verdiklerini söyledi.

        Gazze'de çocukların öldürüldüğünü, açlığa mahkum edildiğini belirten Yalçın, "İki yıl aşkın süredir Gazze'de çocuklar öldürüldüler ve açlığa mahkum edildiler. Biz burada çocuk haklarından bahsederken hala bugün Gazze'de birçok çocuk açlıkla boğuşur halde. Zalim İsrail rejimi Gazze'nin sınırlarından insani yardımı, gıda yardımının geçişlerini engellemeye devam ediyor. Her zaman olduğu gibi şiddetle kınıyoruz, insanlık vicdanına mahkum ediyoruz." dedi.

        Çocuklara, sivillere yapılan zulmün insanları derinden yaraladığına işaret eden Yalçın, "Rabbim inşallah Gazze'deki çocukları da bu tür mekanlarda çocukların yaşayabilecekleri ortamlara kavuştursun. Çocukça mutluluk içerisinde yaşamanın keyfine varsınlar. Onlar da çocukluklarını yaşasınlar. Rabbime dua ediyorum. Hepimiz için, İslam alemi için, tüm insanlık için Gazze'deki çocukların çektikleri zulüm için aslında hepimiz için utanç verici durum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

