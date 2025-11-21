Habertürk
        Tokat'ta Aşur Koçak, tilki Merdo ve ailesini elleriyle besliyor

        Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan Aşur Koçak, bağ evine gelen tilki Merdo ve ailesini her akşam ekmekle besliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 23:38 Güncelleme: 21.11.2025 - 23:38
        Tokat'ta Aşur Koçak, tilki Merdo ve ailesini elleriyle besliyor
        Tokat’ın Zile ilçesinde yaşayan Aşur Koçak, bağ evine gelen tilki Merdo ve ailesini her akşam ekmekle besliyor.

        Zile Belediyesinden sıhhi tesisatçı olarak emekli olan Koçak, Fırtman mevkisindeki bağ evine akşamları uğramaya başlayan bir tilkiyi bir süre önce beslemeye başladı. Zamanla tilkinin ailesi de Koçak’ın evinin çevresine gelmeye başlayınca onlara da yiyecek verdi.

        Koçak, evine gelmeye devam eden 3 tilkiyle kurduğu dostluğu şöyle anlattı:

        "Önce gelmeye başlayan ve adını 'Merdo' koyduğum tilki bana güvendikten sonra 2 tilkiyi de yanında getirdi. Bana güvendikten sonra tüm aileyi getirmeye başladı. Onların yüzünden tavuk besleyemiyorum. Merdo yemek ayırt etmez ben ne yiyorsam o da yer. Evin içine çok almıyorum. Doğal yaşamdan kopmasını istemiyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

