Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Bu ilçenin okullarında zil çalmıyor

        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan 22 okulda eğitim gören 1600 öğrenci, zil sesi duymadan eğitimlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 11:17 Güncelleme: 22.11.2025 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bu ilçenin okullarında zil çalmıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan 22 okulda eğitim gören 1600 öğrenci, zil sesi duymadan eğitimlerini sürdürüyor.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce eğitim-öğretim yılı başında zilsiz eğitim uygulamasına geçildi. İlçe genelindeki 22 okulda okuyan öğrenciler, zil çalmadan okula geliyor, teneffüslerde dışarı çıkıyor, sınıfa dönüyor ve derslerine başlıyor.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Taştan, AA muhabirine, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başından itibaren zilsiz eğitim uygulamasına geçtiklerini söyledi.

        İlçe genelindeki okullarda yaklaşık 2,5 aydır zillerin çalmadığını belirten Taştan, şöyle konuştu:

        "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, öğrencilerde sorumluluk bilincini artırmak amacıyla başlatılan zilsiz okul uygulaması ile yeni bir döneme adım atılıyor. Bu yenilikçi yaklaşım, öğrencilerimizin zaman yönetimi, öz disiplin ve sorumluluk becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Zilsiz okul uygulaması, derslerin başlangıç ve bitiş saatlerinin zillerle değil, belirlenen zaman dilimleriyle düzenlendiği bir sistemdir. Bu sistem, öğrencilerin ders aralarında acele etmeden dinlenmelerine, sosyal etkileşimde bulunmalarına ve kendi öğrenme süreçlerini yönetmelerine olanak tanır. Pazar ilçesinde tüm okullarımızda zilsiz okul uygulamasına geçtik. Bu sayede öğrencilerimize sorumluluk bilinci ve zamanı yönetebilme alışkanlığı kazandırmayı hedefliyoruz."

        Taştan, Milli Eğitim Bakanlığınca ilçelerinin pilot bölge seçilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

        Ayşe Ak Seda Sayan Çok Programlı Anadolu Lisesi matematik öğretmeni Mürteza Kılıç ise başlangıçta bu uygulamanın zor ve sıkıntılı olabileceğini düşündüklerini dile getirdi.

        Yıllardır zil sesi ile eğitim yaptıklarını vurgulayan Kılıç, "Fakat ilk haftadan itibaren çok hızlı biçimde hem biz hem öğrencilerimiz alıştı. Zilsiz eğitimde öğrencilerimizin zaman kavramını ve zamanı iyi kullanma kavramını gayet iyi şekilde öğrendiklerini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

        9. sınıf öğrencilerinden Fatmanur Biçer de "Zilsiz eğitim öğrencinin özgüvenini geliştiriyor. Kendi öz denetimini de geliştirmiş oluyor öğrencinin. İlk başlarda alışmakta zorlandık. Şu anda gayet iyi düzende işliyor. Gayet memnunuz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ayakları teknenin pervanesine takıldı! Marinada dehşet!
        Ayakları teknenin pervanesine takıldı! Marinada dehşet!
        Tarihi eser evin duvarındaydı... Ne yaptın muhtar?
        Tarihi eser evin duvarındaydı... Ne yaptın muhtar?
        100 milyar lira kamu zararı! 20 tutuklama
        100 milyar lira kamu zararı! 20 tutuklama
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Alüminyum fosfit uyarısı! Soluduğunuz an geç olabilir
        Alüminyum fosfit uyarısı! Soluduğunuz an geç olabilir
        Takibine cevap vermedi
        Takibine cevap vermedi
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        İstifa eden işçinin işsizlik maaşı
        İstifa eden işçinin işsizlik maaşı
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        "Mamdani'ye yardım edeceğiz"
        "Mamdani'ye yardım edeceğiz"
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Kasım ayının ortasında mayıs gibi!
        Kasım ayının ortasında mayıs gibi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?

        Benzer Haberler

        Tokat'ta feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı
        Tokat'ta feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı
        Almus Kaymakamı Çömen, Gebeli ve Göltepe köylerini ziyaret etti
        Almus Kaymakamı Çömen, Gebeli ve Göltepe köylerini ziyaret etti
        Tilki ailesi her akşam yemek için bağ evine geliyor
        Tilki ailesi her akşam yemek için bağ evine geliyor
        Tokat'ta devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Tokat'ta devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Tokat'ta Aşur Koçak, tilki Merdo ve ailesini elleriyle besliyor
        Tokat'ta Aşur Koçak, tilki Merdo ve ailesini elleriyle besliyor
        Tokat'ta 5 lise öğrencisi tavuk dürüm yedikten sonra hastanelik oldu
        Tokat'ta 5 lise öğrencisi tavuk dürüm yedikten sonra hastanelik oldu