        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat Belediyesinden trafiği rahatlatacak çalışma

        Tokat Belediyesince Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi çevresinde trafik akışını düzenlemek ve parklanma yoğunluğunu azaltmak amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 17:09 Güncelleme: 08.12.2025 - 17:09
        Tokat Belediyesinden trafiği rahatlatacak çalışma
        Tokat Belediyesince Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi çevresinde trafik akışını düzenlemek ve parklanma yoğunluğunu azaltmak amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor.

        Kaleardı Mahallesi Muhittin Füsunoğlu Caddesi 2. Sokak'ta 400 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğindeki imar yolunda kapsamlı bir yenileme gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yolun parke kaplamasını tamamen yenilerken yayaların güvenli erişimini artırmak için kaldırımlar modern bir yapıya kavuşturuldu. Çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı belirtiliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Şehrimizin ihtiyaç duyduğu her noktada çözüm odaklı adımlar atıyoruz. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi çevresi trafik açısından kritik bir bölge. Hemşerilerimizin daha rahat ve güvenli bir ulaşım ortamına kavuşması için düzenlemeleri titizlikle sürdürüyoruz. Kaleardı mahallemizde tamamladığımız 400 metrelik imar yolu yenilemesi de bu hedef doğrultusunda attığımız önemli adımlardan biridir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

