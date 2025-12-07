Tokat'ta savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
R.D. (30) idaresindeki 05 EK 681 plakalı otomobil Akıncı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak savruldu.
Kazada sürücü ile S.E.K. (25) ve Ö.O.Ö. (31) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.