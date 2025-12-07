Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Tokat'ın Almus ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 12:57 Güncelleme: 07.12.2025 - 12:57
        Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Tokat'ın Almus ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Yusuf A. (45) idaresindeki otomobil, Tokat-Almus kara yolu Bakımlı köyü yakınlarında Harun K. (32) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

        Kazada, yolculardan Mahmut Güzel (47) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüler yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

