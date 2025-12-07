Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta 16 yıl önceki terör saldırısında şehit olan 7 asker anıldı

        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 16 yıl önce teröristlerce şehit edilen 7 asker için anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 12:19 Güncelleme: 07.12.2025 - 12:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta 16 yıl önceki terör saldırısında şehit olan 7 asker anıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 16 yıl önce teröristlerce şehit edilen 7 asker için anma programı düzenlendi.

        Sazak köyü yakınlarında olayın yaşandığı yerde yaptırılan ve şehitlerin fotoğrafları ile Türk bayrakları bulunan Şehitler Anıtı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        İlçe Jandarma Komutanlığında görevli bir askerin olayın nasıl gerçekleştiğini aktardığı törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Vali Yardımcısı Asım Aköner ve diğer katılımcılar, daha sonra anıta gül bıraktı.

        Programa, Reşadiye Belediye Başkanı Ergül Ünal ile daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Sazak köyü yakınlarında 7 Aralık 2009'da teröristlerce düzenlenen saldırıda, Uzman Çavuş Harun Arslanbey ile erler Onur Bozdemir, Kemal Bide, Ferit Demir, Yakup Mutlu, Cengiz Sarıbaş ve Fatih Yonca şehit olmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da sağanak taşkınlara yol açtı!
        İstanbul'da sağanak taşkınlara yol açtı!
        Altınları gasp edip ev sahibi kadını odaya kilitledi!
        Altınları gasp edip ev sahibi kadını odaya kilitledi!
        "F.Bahçe'de şampiyonluk havası yok!"
        "F.Bahçe'de şampiyonluk havası yok!"
        İstanbul'da otoparkta dumanlar yükseldi! 14 araç yandı!
        İstanbul'da otoparkta dumanlar yükseldi! 14 araç yandı!
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Trump'tan kara operasyonu sinyali
        Trump'tan kara operasyonu sinyali
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Yargıtay: İşe giderken kazada ölen kişi vazife malulü sayılmalı
        Yargıtay: İşe giderken kazada ölen kişi vazife malulü sayılmalı
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        Başakşehir-Fenerbahçe maçının hakem yorumları!
        Başakşehir-Fenerbahçe maçının hakem yorumları!
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri yeniden harekete geçti
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri yeniden harekete geçti
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        Yeni yıl öncesi "mini check-up" listesi
        Yeni yıl öncesi "mini check-up" listesi
        Çin'den Japon uçaklarına radar kilidi
        Çin'den Japon uçaklarına radar kilidi
        Fenerbahçe 2 haftada 4 puan yitirdi
        Fenerbahçe 2 haftada 4 puan yitirdi
        Tedesco: Maçı koparmamız gerekirdi!
        Tedesco: Maçı koparmamız gerekirdi!
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı

        Benzer Haberler

        İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı
        İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı
        Tokat'ta 16 yıl önceki terör saldırısında şehit olan 7 asker anıldı
        Tokat'ta 16 yıl önceki terör saldırısında şehit olan 7 asker anıldı
        Tokat'taki çocuk akademisi miniklerin zihinsel ve fiziksel gelişimine katkı...
        Tokat'taki çocuk akademisi miniklerin zihinsel ve fiziksel gelişimine katkı...
        Tokat'ta asfalt kaldırımı çalışması yapılıyor
        Tokat'ta asfalt kaldırımı çalışması yapılıyor
        Tokat'ta Yeşilay gönülleri buluştu
        Tokat'ta Yeşilay gönülleri buluştu
        Doğuştan görme engelli Ebru'nun mesai arkadaşları "gören gözleri" oldu
        Doğuştan görme engelli Ebru'nun mesai arkadaşları "gören gözleri" oldu