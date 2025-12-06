Habertürk
        Tokat Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 13:47 Güncelleme: 06.12.2025 - 13:47
        Tokat'ta Yeşilay gönülleri buluştu.

        Yeşilay Tokat Şubesi Başkanı Şeyda Ateş’in başkanlığında, Genç Yeşilay TOGÜ Kulübü, Gençlik Komisyonu, Kadın Komisyonu ve Yönetim Kurulu üyelerimizin katılımıyla Tokat Öğretmenevi toplantı Salonu'nda Yeşilay Tokat Gönüllü Buluşması gerçekleştirildi.

        Programda Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, 120 şube ile yaptığı online bağlantı üzerinden Dünya Gönüllüler Günü'nü kutlayarak gönüllülere hitap etti.

        Buluşmanın "Senin İçin Yeşilay" söz alması bölümünde ise Şube Başkanı Şeyda Ateş, genç gönüllülerimizin özverili çalışmalarına teşekkür ederek, "Ulaşmamız, dokunmamız gereken daha çok insan var. Bu güç, gönüllülerimizin yüreğinde." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

