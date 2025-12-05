Tokat'ta Yeşilay tarafından lise öğlencilerine teknoloji ve farkındalık eğitimi verildi
Tokat'ta Yeşilay tarafından lise öğlencilerine, "Gençlerde teknoloji ve farkındalık" konulu eğitim verildi.
Tokat Yeşilırmak Ticaret Meslek Lisesi Yeşilay Kulübü iş birliğiyle, 12. sınıf öğrencilerine TBM lise düzeyi teknoloji bağımlılığı eğitimi gerçekleştirildi.
Eğitim, Genç Yeşilay TOGÜ Kulüp Başkanı ve akran eğitimcisi Memili Söyler tarafından verildi.
Öğrenciler; teknoloji kullanımında denge, dijital dünyada güvenli davranışlar ve bağımlılık riskleri hakkında farkındalık kazandı.
