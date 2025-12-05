Tokat'ta Halk Ekmek büfe sayısı 11'e çıktı.

Tokat Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediyesi, ekonomik ekmeğe erişimi kolaylaştırmak amacıyla yürüttüğü Halk Ekmek hizmetini şehir geneline yaymaya devam ediyor. Vatandaşlardan gelen yoğun talep doğrultusunda mevcut büfeler yenilenirken, 5 ayrı mahallede yeni büfeler hizmete alındı. Mevcut 6 büfeye ek olarak yapılan çalışmalarla Halk Ekmek büfe sayı 11'e yükseltildi.

Tokat Belediyesi ekipleri, daha önce kullanılan küçük halk ekmek büfelerini ise; vatandaşların daha rahat hizmet alabileceği daha büyük, modern ve kullanışlı yeni büfelerle değiştirdi. Tokat Belediyesi, nüfusun yoğun olduğu bölgelerde yeni büfelerin kurulumunu tamamladı.

Doğukent Mahallesi 2. Etap TOKİ Konutları bölgesinde, Esentepe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, Yeşilırmak Mahallesi Çağgölü Caddesi'nde, Karşıyaka Mahallesi Geksi Caddesi'nde ve Büyükbeybağı Mahallesi Sermet Doğan Koç Parkı bölgesine yeni büfelerin montajı tamamlanmak üzere. Bu yeni noktalarla birlikte Halk Ekmek büfe sayısı 11'e yükseltildi.