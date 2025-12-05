Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı
Tokat'ın Turhal ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Tokat'ın Turhal ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçede uyuşturucu satan ve alanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 557 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerden 4'ü jandarmada ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Bir zanlı ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.