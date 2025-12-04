Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda Turhal ilçe merkezinde gözaltına alınan O.B'nin adresinde yapılan aramada, 4 bin 382 sentetik ecza ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
