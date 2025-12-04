Almus'ta yüzme havuzu halkın kullanımına açıldı
Tokat'ın Almus ilçesinde yüzme havuzu halkın kullanımına açıldı
Almus İlçesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan Yarı Olimpik Butik Havuz haftada 4 gün vatandaşın kullanımına sunuldu. Haftanın salı ve perşembe günleri erkeklere çarşamba ve cuma günleri kadınların kullanımına sunulan yüzme havuzunda vatandaşlar bu hizmetten 18.00-19.45 saatleri arasında faydalanacak.
Kaymakamı Emre Çömen, "Havuzu vatandaşlarımızın kullanımına sunmaktan mutluyuz. Böylelikle ilçemiz halkına sosyal bir aktivite kazandırmak amacına ulaşmış oluyoruz." dedi.
