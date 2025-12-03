Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'taki köy ilkokulunda öğrenciler ünlü ressamları canlandırdı

        Tokat'ta köy ilkokulunda düzenlenen etkinlikle öğrenciler giydikleri kostümlerle dünyaca ünlü ressamları canlandırdı.

        Giriş: 03.12.2025 - 13:43 Güncelleme: 03.12.2025 - 13:43
        Tokat'taki köy ilkokulunda öğrenciler ünlü ressamları canlandırdı
        Tokat'ta köy ilkokulunda düzenlenen etkinlikle öğrenciler giydikleri kostümlerle dünyaca ünlü ressamları canlandırdı.

        Merkeze bağlı Söngüt Köyü İlkokulunda, "Köyden dünya sanatlarına-sanatçılarına" temasıyla etkinlik düzenlendi.

        Etkinlik kapsamında öğrenciler, Van Gogh'tan Frida Kahlo'ya, Picasso'dan Leonardo da Vinci'ye kadar birçok ressamı hem araştırdı hem de özgün kostümleri ve aksesuarlarıyla sahnede canlandırdı.

        Öğretmenler Duygu Dönmez Demir ve Merve Cılız tarafından desteklenen öğrenciler, dünyaca ünlü ressamları farklı bir etkinlikle öğrenmiş oldu.

        Duygu Dönmez Demir, daha önce öğrencilerle vitray- mozaik çalışması yaptıklarını, bu etkinliğin de köyde yaşayan çocukların öz güvenini, ifade gücünü ve kültürel farkındalığını geliştirmeye yönelik çok değerli bir adım olduğunu vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

