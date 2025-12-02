Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta "dur" ihtarına uymayan otomobilin çarptığı jandarma personeli yaralandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde "dur" ihtarına uymayan otomobilin çarptığı jandarma personeli yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 19:34 Güncelleme: 02.12.2025 - 19:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta "dur" ihtarına uymayan otomobilin çarptığı jandarma personeli yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat'ın Niksar ilçesinde "dur" ihtarına uymayan otomobilin çarptığı jandarma personeli yaralandı.

        Niksar Çamiçi Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Çamiçi yaylasında yol kontrolü yapıldığı sırada 18 yaşındaki E.T. idaresindeki 60 ACH 844 plakalı otomobil “dur” ihtarına uymayarak Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Karaca'nın sol ayağına çarpıp kaçtı.

        Ekiplerce başlatılan yakalama çalışmaları sonrası sürücü E.T, ilçe merkezinde yakalandı.

        Yaralanan Karaca ise ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Ukrayna limanlarına saldırılar genişleyecek"
        "Ukrayna limanlarına saldırılar genişleyecek"
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        “Avukata ver gitsin’ sözleri üzerine öldürüldü
        “Avukata ver gitsin’ sözleri üzerine öldürüldü
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Hatay'da feci kaza! Motorda 5 kişi...
        Hatay'da feci kaza! Motorda 5 kişi...
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"

        Benzer Haberler

        Erbaa'da elektrik kontağından çıkan yangın evi küle çevirdi
        Erbaa'da elektrik kontağından çıkan yangın evi küle çevirdi
        Tokat'ta nefes borusuna süt kaçan bebek telefonla verilen talimatlarla kurt...
        Tokat'ta nefes borusuna süt kaçan bebek telefonla verilen talimatlarla kurt...
        Nefes borusuna süt kaçan bebeğin hayatını 112 sağlık personeli kurtardı- Ye...
        Nefes borusuna süt kaçan bebeğin hayatını 112 sağlık personeli kurtardı- Ye...
        Tokat'ta sağlık çalışanının ilk yardım adımlarıyla nefes alamayan 1 aylık b...
        Tokat'ta sağlık çalışanının ilk yardım adımlarıyla nefes alamayan 1 aylık b...
        Nefes borusuna cisim kaçan bebeğin hayatını 112 sağlık personeli kurtardı
        Nefes borusuna cisim kaçan bebeğin hayatını 112 sağlık personeli kurtardı
        Boğazına cisim kaçan bebeğin hayatını 112 sağlık personeli kurtardı
        Boğazına cisim kaçan bebeğin hayatını 112 sağlık personeli kurtardı