Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta nefes borusuna süt kaçan bebek telefonla verilen talimatlarla kurtarıldı

        Tokat'ta 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak 1 aylık bebeğinin nefes borusuna süt kaçtığını söyleyip yardım isteyen anneye 112 çalışanı tarafından verilen talimatlarla bebeğin hayatı kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 15:33 Güncelleme: 02.12.2025 - 15:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta nefes borusuna süt kaçan bebek telefonla verilen talimatlarla kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat'ta 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak 1 aylık bebeğinin nefes borusuna süt kaçtığını söyleyip yardım isteyen anneye 112 çalışanı tarafından verilen talimatlarla bebeğin hayatı kurtarıldı.

        Alınan bilgiye göre, Tokat 112 Acil Çağrı Merkezini arayan bir anne, 1 ay 1 haftalık bebeğinin boğazına süt kaçtığını, bebeğin tıkandığını belirterek yardım istedi.

        Çağrı merkezinde yönlendirici olarak görev yapan Rabia Aktaş, anneye bebeğe acil müdahale için talimatlarda bulundu. Annenin talimatlara uyması sonucu bebek hayata döndü.

        Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 yıldır çağrı yönlendirmede çalıştığını söyledi.

        Mesaisi devam ederken bir çağrının geldiğini anlatan Aktaş, "Anne panik halindeydi. Bir aylık bebeği emzirirken soluk borusuna süt kaçmış. Bir şekilde yardımcı olmam gerekiyordu anneye. Bir yandan da ambulansı yönlendirdim. Bebeğini kolunun üzerine yere bakacak şekilde yatırmasını söyledim. Anne bu söylediğimi yaptı zaten. Elinin ayası ile sırtından omuzuna doğru süpürür şekilde yapmasını söyledim. Birkaç saniye sonra bebeğin ağladığını duydum."

        Panik halindeki annenin konuşmaları sonucu sakinleştiğini ve bebeğinin hayatını doğru müdahaleleri yaparak kurtardığını anlatan Aktaş, "Bebeğin sesini duyunca anne kadar ben de sevindim. Bebeğin tekrar yaşama tutunmasına ayrı sevindim. Ben de bir anne olduğum için ilk sesini duyduğumda ister istemez ben de panik oldum. Bu şekilde devam etseydim anneye yardımcı olamayacağımı fark ettim." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Pes artık dedirten hırsızlık! 'Tiny House'u çaldı!
        Pes artık dedirten hırsızlık! 'Tiny House'u çaldı!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Hatay'da feci kaza! Motorda 5 kişi...
        Hatay'da feci kaza! Motorda 5 kişi...
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"

        Benzer Haberler

        Nefes borusuna süt kaçan bebeğin hayatını 112 sağlık personeli kurtardı- Ye...
        Nefes borusuna süt kaçan bebeğin hayatını 112 sağlık personeli kurtardı- Ye...
        Tokat'ta sağlık çalışanının ilk yardım adımlarıyla nefes alamayan 1 aylık b...
        Tokat'ta sağlık çalışanının ilk yardım adımlarıyla nefes alamayan 1 aylık b...
        Nefes borusuna cisim kaçan bebeğin hayatını 112 sağlık personeli kurtardı
        Nefes borusuna cisim kaçan bebeğin hayatını 112 sağlık personeli kurtardı
        Boğazına cisim kaçan bebeğin hayatını 112 sağlık personeli kurtardı
        Boğazına cisim kaçan bebeğin hayatını 112 sağlık personeli kurtardı
        'Tedbir alınmazsa 10 yıl sonra çoban bulunmakta zorlanacağız'
        'Tedbir alınmazsa 10 yıl sonra çoban bulunmakta zorlanacağız'
        Zamana direnen tarihi Zile Evleri turizme kazandırılıyor
        Zamana direnen tarihi Zile Evleri turizme kazandırılıyor