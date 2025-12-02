Zamana direnen tarihi Zile Evleri turizme kazandırılıyor

EKBER TÜRKOĞLU - Geçmişi milattan önce 1600'lü yıllara dayanan Tokat'ın Zile ilçesi, zamana direnen tarihi evleriyle de öne çıkıyor.

Tarihi kaynaklara göre Ninova melikesi Semiramis tarafından milattan önce 1600 yıllarında kurulan Zile'de, Hititler, Frigler, Selçuklular, Persler, Romalılar, İlhanlılar, Danişmentler, Eratnalılar ve Osmanlılara ait tarihi eserleri görmek mümkün.

Doğal yapısını bugüne kadar korumayı başaran ilçe, tarihi sokaklarıyla da dikkati çekiyor.

Osmanlı'dan bugüne ayakta kalan konaklar ve evler, Zile turizmi için de gelecek vadediyor.

Zile Belediyesi Kültür Müdürü Necmettin Eryılmaz, AA muhabirine, ilçelerinde Türk sivil mimari örneği 3 bin 600 tarihi ev bulunduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca ilçedeki 11 mahallenin kentsel sit alanı ilan edildiğini belirten Eryılmaz, "Evlerimiz ciddi anlamda turizme açılmaya başlandı. Bu evlerin kıymetini insanlar öğrenmeye başladı. Bakanlığımız, kalkınma ajanları desteğiyle restorasyonlar, sokak sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor. Bazı hemşehrilerimiz restorasyonunu kendisi yaptırıyor. Alan çok büyük olduğu için epey bir zaman alacak." dedi.