        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        TOGÜ'de "Kayıp Coğrafyanın İzinde: Doğu Türkistan" söyleşisi yapıldı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Kayıp Coğrafyanın İzinde: Doğu Türkistan" söyleşisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 17:00 Güncelleme: 01.12.2025 - 17:03
        TOGÜ'de "Kayıp Coğrafyanın İzinde: Doğu Türkistan" söyleşisi yapıldı
        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Kayıp Coğrafyanın İzinde: Doğu Türkistan" söyleşisi gerçekleştirildi.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat Eğitim Destek Platformu, Tokat Milli İrade Platformu ve Yeniler Kulübü iş birliğiyle düzenlenen "Kayıp Coğrafyanın İzinde: Doğu Türkistan" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

        Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşiye Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mücahit Eğri ve Prof. Dr. Yusuf Temür, Genel Sekreter Prof. Dr. Muhittin Demiray, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

        Söyleşinin konuşmacısı Gazeteci-Yazar Taha Kılınç oldu. Kılınç, söyleşisinde Doğu Türkistan'a gerçekleştirdiği ziyaretten gözlemlerini dinleyicilerle paylaştı. Doğu Türkistan'ın tarihsel arka planından günümüzde yaşanan sosyo-politik gelişmelere kadar geniş bir perspektifte değerlendirmelerde bulundu.

