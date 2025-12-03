Tokat'ta "dur" ihtarına uymayarak jandarma personelinin yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle jandarma personeline çarpıp yaralanmasına neden olan sürücüsü tutuklandı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle jandarma personeline çarpıp yaralanmasına neden olan sürücüsü tutuklandı.
Çamiçi Yaylası'nda dün yaşanan olayın ardından gözaltına alınan sürücü E.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Niksar Çamiçi Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Çamiçi Yaylası'nda dün yol kontrolü yapıldığı sırada 18 yaşındaki E.T, “dur” ihtarına uymayarak kullandığı otomobille Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Karaca'nın ayağına çarpıp kaçmıştı. Ekiplerce başlatılan çalışmalar sonrası sürücü E.T, ilçe merkezinde yakalanmıştı.
Yaralanan Karaca ise ambulansla Niksar Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.