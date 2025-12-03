Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta "dur" ihtarına uymayarak jandarma personelinin yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle jandarma personeline çarpıp yaralanmasına neden olan sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 12:22 Güncelleme: 03.12.2025 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta "dur" ihtarına uymayarak jandarma personelinin yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat'ın Niksar ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle jandarma personeline çarpıp yaralanmasına neden olan sürücüsü tutuklandı.

        Çamiçi Yaylası'nda dün yaşanan olayın ardından gözaltına alınan sürücü E.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Niksar Çamiçi Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Çamiçi Yaylası'nda dün yol kontrolü yapıldığı sırada 18 yaşındaki E.T, “dur” ihtarına uymayarak kullandığı otomobille Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Karaca'nın ayağına çarpıp kaçmıştı. Ekiplerce başlatılan çalışmalar sonrası sürücü E.T, ilçe merkezinde yakalanmıştı.

        Yaralanan Karaca ise ambulansla Niksar Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!
        Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        ABD'de "jeomanyetik fırtına" uyarısı
        ABD'de "jeomanyetik fırtına" uyarısı
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp

        Benzer Haberler

        TKDK'den aldığı destekle kurduğu tesiste işlediği cevizleri 20 ile gönderiy...
        TKDK'den aldığı destekle kurduğu tesiste işlediği cevizleri 20 ile gönderiy...
        Jandarma personelini yaralayan sürücü, kovalamaca sonrası yakalandı
        Jandarma personelini yaralayan sürücü, kovalamaca sonrası yakalandı
        Tokat'ta tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
        Tokat'ta tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
        Tokat'ta "dur" ihtarına uymayan otomobilin çarptığı jandarma personeli yara...
        Tokat'ta "dur" ihtarına uymayan otomobilin çarptığı jandarma personeli yara...
        Erbaa'da elektrik kontağından çıkan yangın evi küle çevirdi
        Erbaa'da elektrik kontağından çıkan yangın evi küle çevirdi
        Tokat'ta nefes borusuna süt kaçan bebek telefonla verilen talimatlarla kurt...
        Tokat'ta nefes borusuna süt kaçan bebek telefonla verilen talimatlarla kurt...