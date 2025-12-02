Tokat'ta tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Mimar Sinan Mahallesi Batuhan Sokak'ta Fadime Bayrak'a ait tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.