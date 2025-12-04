Almus'ta Müftülük öğrencilere yönelik sohbet programı düzenliyor

Tokat'ın Almus ilçesinde Müftülük tarafından öğrencilere yönelik sohbet programı düzenliyor.

Almus İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen sohbet programlarına çarşamba günleri erkek, perşembe günleri kız öğrenciler katılıyor.

Programa katılan erkek öğrencilerin sosyal yönlerini desteklemek, ikili ilişkilerini geliştirmek maksadıyla katılımcılar için dijital futbol turnuvası yapıldı. Önce grup aşaması ardından çeyrek, yarım ve final olmak üzere eleme usulü şeklinde devam edecek müsabakalar ramazan ayına kadar sürecek ve dereceye giren gençler sürpriz hediyelerle ödüllendirilecek.

İlçe Müftüsü Adem Akçelik, "Milletimizin geleceğini emanet edeceği gençlerimizin milli ve manevi değerleriyle donanmış, aynı zamanda çevresiyle iletişim kurabilen, toplumla barışık birer fert olarak yetişmeleri bizim en büyük hedefimizdir. Bu hedef doğrultusunda bulduğumuz bütün imkanları gençleri bir araya getirmek ve onlarla bir arada olmak için kullanıyoruz. Bu çalışmalarda özveri ile emek veren mesai arkadaşlarımıza ve bize destek olan bütün paydaşlarımıza teşekkür ederiz." dedi.