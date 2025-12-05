Tokat'ta yükümlülerin topluma kazandırılması işbirliği protokolü imzalandı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ile Tokat Belediyesi arasında, yükümlülerin topluma kazandırılması işbirliği protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, protokol imza programına Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt ile Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu katıldı.

Belediyenin çeşitli birimlerinde yükümlülerin kontrollü şekilde çalıştırılmasını içeren protokol, hem kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmayı hem de yükümlülerin sosyal hayata yeniden uyum sağlamasına yardımcı olmayı hedefliyor.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Bugün imzaladığımız bu işbirliği protokolüyle hem belediye hizmetlerimizin niteliğini artıracak hem de yükümlü kardeşlerimizin yeniden topluma kazandırılmaları için önemli bir fırsat oluşturacağız. Üretken belediyecilik, insanı merkeze alan, toplumsal faydayı büyüten bir anlayıştır. Cumhuriyet Başsavcımız Yunus Emre Büyükyurt’un destekleriyle şehrimiz adına kıymetli bir adım atmış bulunuyoruz. Yükümlülerin toplumumuza kazandırılması noktasında Adalet Bakanlığımız çok ciddi bir proje yürütüyor. Bu örnek projeyi Tokat'ımızda hayata geçmesine destek olan başta Adalet Bakanımıza, bakan yardımcılarımıza, genel müdürlerimize ve Sayın Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt'a müteşekkiriz. Tokat'a ve Tokat'ımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.