        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Süpürge üretimi Gökçeoluk köyündekilerin gelir kapısı olmaya devam ediyor

        Tokat'ın Niksar ilçesinde süpürge üretimiyle dikkati çeken Gökçeoluk köyünde üretim azalsa da süpürgecilik gelir kapısı olmayı sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 09:17 Güncelleme: 06.12.2025 - 09:17
        Süpürge üretimi Gökçeoluk köyündekilerin gelir kapısı olmaya devam ediyor
        Tokat'ın Niksar ilçesinde süpürge üretimiyle dikkati çeken Gökçeoluk köyünde üretim azalsa da süpürgecilik gelir kapısı olmayı sürdürüyor.

        Geçmişte 100 haneli köyde hemen her evde üretimi yapılan süpürge bugün yaklaşık 20 aileye geçim kaynağı oluyor.

        Köyde süpürgeciliği devam ettirenlerden Hüseyin Fırat, AA muhabirine, 54 yıldır ekmeğini bu işten çıkardığını söyledi.

        Mesleğin ölmediğini ancak talebin çok azaldığını belirten Fırat, "Gelir kaynağımız bu. Köyümüzde haftalık 1000 süpürge üretiliyor." dedi.

        Süpürge otunu çevre köylerden satın aldıklarını belirten Fırat, "Biz toptan satıyoruz. Niksar'da pazarımız var. Oraya alıcılar geliyor, onlara toptan veriyoruz. Süpürgeleri Malatya, Samsun, Sivas, genelde doğuya, her tarafa gönderiyoruz. Süpürgeye eskiden talep fazlaydı. Ölmedi ama süpürgecilik eskisi gibi değil." ifadelerini kullandı.

        Gökçeoluk köyü muhtarı Mehmet Kaya da 1953 yılından bu yana köyde süpürge üretildiğini söyledi.

        Süpürgecilik azalınca köyün göç verdiğini, pek çok kişinin kışın köyde olmadığını anlatan Kaya, elektrik süpürgelerinin yaygınlaşmasıyla talebin çok azaldığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

