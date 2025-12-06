Tokat'ta asfalt kaldırımı çalışması yapılıyor

Tokat Belediyesi tarafından Barbaros Caddesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehir trafiğini rahatlatacak olan ve Yeniyurt Mahallesi ile Güneşli Mahallesi’ni birbirine bağlayacak olan yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda ve 22 metre genişliğindeki Barbaros Caddesi'nde köprü asfaltı tamamlanırken, cadde üzerindeki kaldırımlarda Tokat'ta bir ilk olarak desenli asfalt kaldırım uygulaması hayata geçirildi.

Tokat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Barbaros Caddesi'ni Fidanlık Kavşağı'na bağlayan köprüde asfalt çalışmaları tamamlandı. Hemen akabinde ekipler tarafından cadde üzerinde desenli asfalt kaldırım uygulamasına başlanıldı. Tokat’ta ilk olarak uygulamaya geçen desenli asfalt kaldırım çalışmaları kapsamında toplam 4,5 metre genişliğinde, 2,5 metre yürüyüş yolu, 2 metre bisiklet yolu olacak şekilde yaklaşık 3 kilometrelik kesintisiz bir hat oluşturuluyor.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Yine Tokat'ımızda ilkleri başarmaya devam ediyoruz. Desenli asfalt kaldırım uygulamamız, Tokat'ımızda modern şehircilik anlayışının ve üretken belediyeciliğimizin somut örneklerinden biri. İlk deneme bölümünü tamamladık, vatandaşlarımızın da beğeneceği bir çalışma ortaya koymak için ekiplerimiz titizlikle çalışıyor. Yeni nesil kaldırımlarımız daha modern ve daha uzun ömürlü olacak. Bu hattı yeni köprümüzle bağlayarak Güneşli kavşağına kadar uzatacağız. Tokat'ı daha yaşanabilir, daha güvenli ve üretken belediyecilik anlayışına yakışır bir şehir yapma hedefiyle projelerimizi sürdürüyoruz. Ayrıca Barbaros Caddemizi Fidanlık kavşağına bağlayan köprü üzerinde asfalt çalışmalarımızı da tamamladık. Böylece bölge, hem estetik açıdan yenilenecek hem de Tokatlılara modern, güvenli ve konforlu bir ulaşım hattı sunulacak. Tokat'ımıza, bölgemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.