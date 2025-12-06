Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta asfalt kaldırımı çalışması yapılıyor

        Tokat Belediyesi tarafından Barbaros Caddesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 15:57 Güncelleme: 06.12.2025 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta asfalt kaldırımı çalışması yapılıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat Belediyesi tarafından Barbaros Caddesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehir trafiğini rahatlatacak olan ve Yeniyurt Mahallesi ile Güneşli Mahallesi’ni birbirine bağlayacak olan yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda ve 22 metre genişliğindeki Barbaros Caddesi'nde köprü asfaltı tamamlanırken, cadde üzerindeki kaldırımlarda Tokat'ta bir ilk olarak desenli asfalt kaldırım uygulaması hayata geçirildi.

        Tokat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Barbaros Caddesi'ni Fidanlık Kavşağı'na bağlayan köprüde asfalt çalışmaları tamamlandı. Hemen akabinde ekipler tarafından cadde üzerinde desenli asfalt kaldırım uygulamasına başlanıldı. Tokat’ta ilk olarak uygulamaya geçen desenli asfalt kaldırım çalışmaları kapsamında toplam 4,5 metre genişliğinde, 2,5 metre yürüyüş yolu, 2 metre bisiklet yolu olacak şekilde yaklaşık 3 kilometrelik kesintisiz bir hat oluşturuluyor.

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Yine Tokat'ımızda ilkleri başarmaya devam ediyoruz. Desenli asfalt kaldırım uygulamamız, Tokat'ımızda modern şehircilik anlayışının ve üretken belediyeciliğimizin somut örneklerinden biri. İlk deneme bölümünü tamamladık, vatandaşlarımızın da beğeneceği bir çalışma ortaya koymak için ekiplerimiz titizlikle çalışıyor. Yeni nesil kaldırımlarımız daha modern ve daha uzun ömürlü olacak. Bu hattı yeni köprümüzle bağlayarak Güneşli kavşağına kadar uzatacağız. Tokat'ı daha yaşanabilir, daha güvenli ve üretken belediyecilik anlayışına yakışır bir şehir yapma hedefiyle projelerimizi sürdürüyoruz. Ayrıca Barbaros Caddemizi Fidanlık kavşağına bağlayan köprü üzerinde asfalt çalışmalarımızı da tamamladık. Böylece bölge, hem estetik açıdan yenilenecek hem de Tokatlılara modern, güvenli ve konforlu bir ulaşım hattı sunulacak. Tokat'ımıza, bölgemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        "Ahlak krizi değil midir?"
        "Ahlak krizi değil midir?"
        CHP MYK belli oldu
        CHP MYK belli oldu
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Bestelediği şarkıyla öğrencilerine organ bağışı bilinci aşılıyor
        Bestelediği şarkıyla öğrencilerine organ bağışı bilinci aşılıyor
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Yürümeye başladı
        Yürümeye başladı
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!

        Benzer Haberler

        Tokat'ta Yeşilay gönülleri buluştu
        Tokat'ta Yeşilay gönülleri buluştu
        Doğuştan görme engelli Ebru'nun mesai arkadaşları "gören gözleri" oldu
        Doğuştan görme engelli Ebru'nun mesai arkadaşları "gören gözleri" oldu
        Tokat Başsavcılığı ve Tokat Belediyesi yükümlülerin sosyal uyumu için güç b...
        Tokat Başsavcılığı ve Tokat Belediyesi yükümlülerin sosyal uyumu için güç b...
        Denizi olmayan Tokat'ın somonları dünya sofralarına ulaşıyor Dağların arası...
        Denizi olmayan Tokat'ın somonları dünya sofralarına ulaşıyor Dağların arası...
        Süpürge üretimi Gökçeoluk köyündekilerin gelir kapısı olmaya devam ediyor
        Süpürge üretimi Gökçeoluk köyündekilerin gelir kapısı olmaya devam ediyor
        Tokat'ta Yeşilay tarafından lise öğlencilerine teknoloji ve farkındalık eği...
        Tokat'ta Yeşilay tarafından lise öğlencilerine teknoloji ve farkındalık eği...