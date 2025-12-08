Tokat'ta görevi başında kalp krizi geçirerek vefat eden asker için tören yapıldı
Tokat'ta görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden asker için tören yapıldı.
Niksar Jandarma Komutanlığında görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Niksar Devlet Hastanesi'nde vefat eden Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Palabıyık'ın (33) otopsi işlemleri Tokat Devlet Hastanesi'nde tamamlandı.
Palabıyık'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerler tarafından hastaneden alınarak İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.
Bahçedeki törende dua edilmesinin ardından Palabıyık'ın cenazesi memleketi Isparta'ya uğurlandı.
Törende Palabıyık'ın 7 aylık hamile eşi Zeynep Palabıyık, jandarma personeli tarafından teskin edilmeye çalışıldı.
Törene, Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Palabıyık'ın yakınları ile Tokat Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, protokol üyeleri ve silah arkadaşları katıldı.
