Tokat'ta görevi başında kalp krizi geçirerek vefat eden asker için tören yapıldı

Törene, Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Palabıyık'ın yakınları ile Tokat Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, protokol üyeleri ve silah arkadaşları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.