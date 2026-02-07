Habertürk
Habertürk
        Tokat'ta 71 bin 300 makaron ele geçirildi

        Tokat'ta 71 bin 300 makaron ele geçirildi

        Tokat'ın Yeşilyurt ve ilçelerinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 71 bin 300 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 13:24 Güncelleme: 07.02.2026 - 13:24
        Tokat'ta 71 bin 300 makaron ele geçirildi
        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki ilçede düzenledikleri operasyonda iş yerlerinde ve ikametlerde arama yaptı.


        Aramada 55 bin 300 dolu, 16 bin boş makaron ile 69 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.



