        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Tokat'ta kurulan özel ekip 750 saatlik kamera kaydını izleyerek cinayeti çözdü

        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat Emniyet Müdürlüğünce kurulan özel ekip, 750 saatlik kamera kaydını izleyerek yaşlı adamın oğlu tarafından öldürüldüğü cinayeti ortaya çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 11:47 Güncelleme: 07.02.2026 - 11:47
        AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, 80 yaşındaki Zihni Cankurtaran'ın yurt dışında yaşayan kızı S.A, geçen yıl aralık ayında geldiği Bursa'da Emniyet Müdürlüğüne başvurarak Yunanistan vatandaşı da olan ve Tokat'ta yaşayan babasından uzun süre haber alamadığını belirtip kayıp ihbarında bulundu.

        Bilgi verilmesi üzerine Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ile Tokat Emniyet Müdürlüğünce Cankurtaran'ın bulunması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Tokat'ta yaşayan oğlu Mustafa Cankurtaran ile yakınlarının ifadesine başvuran polis, Zihni Cankurtaran ile ilgili bir ize ulaşamadı.

        Mustafa Cankurtaran, polise verdiği ifadede, babasının ağustos ayında Bosna Hersek'e gittiğini bildiğini, konuyla ilgili başka bilgisi bulunmadığını söyledi.

        Mustafa Cankurtaran'ın çelişkili ifadelerinden şüphelenilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince 14 kişilik özel ekip oluşturuldu.

        Ekip, yaklaşık 750 saatlik güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının görüntüsünü inceleyerek Zihni Cankurtaran'ın 2025 yılı yaz aylarında bulunduğu Yunanistan'dan yabancı plakalı bir otomobille Tokat'a geldiğini, aynı aracın ekim ayında Ankara'ya götürüldüğünü ve burada parçalandığını belirledi.

        Polis, ayrıca teknik ve fiziki takibe aldığı Mustafa Cankurtaran'ın aldığı vekaletle babasına ait 4 taşınmazı sattığını tespit etti.

        Gelişmeler üzerine gözaltına alınan Mustafa Cankurtaran, polise verdiği ifadede, babası ile taşınmazlarını satması nedeniyle tartıştığını, kendisinden satıştan elde edilen parayı istediğini, bunun üzerine başına baltayla vurarak babasını öldürdüğünü itiraf etti.

        Olayın ardından babasının cesedini gece iş yerinin bulunduğu sitenin yüzme havuzunun gider kanalına attığını anlatan Cankurtaran, bir süre sonra cesedin kokması üzerine tadilat gerekçesiyle havuzu kapattığını, cesedin etrafına koku olmaması için kireç döktüğünü belirtti.

        Cankurtaran, etrafındaki insanlara da babasının kendisi ile vedalaşmadan Bosna Hersek'te bulunan kadın arkadaşının yanına gittiğini söylediğini aktardı.

        İfade doğrultusunda belirtilen yerde yapılan araştırmada, yaklaşık 4 ay önce öldüğü anlaşılan baba Zihni Cankurtaran'ın cesedine ulaşıldı.

        Öte yandan babasını öldürdüğünü itiraf ettikten sonra Mustafa Cankurtaran'ın polise, "İtirafın ardından aylar sonra emniyette rahat uyudum." dediği öğrenildi.

        - Olay

        Zihni Cankurtaran'dan bir süredir haber alamayan kızı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuş, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili oğlu Mustafa Cankurtaran'ı 9 Ocak'ta gözaltına almış, cinayeti itiraf eden Cankurtaran, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

