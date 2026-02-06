Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Yeşilyurt'ta, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için okullarda saygı duruşunda bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 09:55 Güncelleme: 06.02.2026 - 09:55
        Yeşilyurt'ta, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı
        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için okullarda saygı duruşunda bulunuldu.

        Kahramanmaraş merkezli depremin yıl dönümünde Yeşilyurt ilçesinde anma töreni düzenledi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Vural'ın da katıldığı anma programı, Milli Hakimiyet İlkokulu'nda ilk ders zili öncesinde yapıldı.


        Okul önünde toplanan öğrenci ve öğretmenler, depremde yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulundu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

