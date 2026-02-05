Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Tokat, EMITT 2026 Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda tanıtıldı

        Tokat Belediyesi, dünyanın en büyük turizm fuarları arasında yer alan EMITT 2026 Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na katılarak Tokat'ın turizm vizyonu, hedefleri ve sahip olduğu değerleri sektör temsilcileriyle paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 16:17 Güncelleme: 05.02.2026 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat, EMITT 2026 Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda tanıtıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat Belediyesi, dünyanın en büyük turizm fuarları arasında yer alan EMITT 2026 Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na katılarak Tokat'ın turizm vizyonu, hedefleri ve sahip olduğu değerleri sektör temsilcileriyle paylaştı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Tokat Belediyesi tarafından açılan stantta kente yönelik hazırlanan tanıtım broşürleri, Tokat'ın kültürel mirasını yansıtan geleneksel yazmalar ve fularlar ile Tokat Belediyesi logolu tanıtım materyalleri ziyaretçilere sunuldu.


        Fuara katılan turizm profesyonellerine Tokat'ın tarihi dokusu, doğal güzellikleri, kültürel zenginliği ve alternatif turizm alanlarındaki potansiyeli hakkında bilgi verildi.

        Tokat'ın gastronomi turizmi, kültür turizmi, doğa turizmi ile kırsal turizm alanlarında sunduğu imkanlar da ziyaretçilerle paylaşılarak, kentin dört mevsim turizme uygun bir destinasyon olduğu vurgulandı.


        Fuarda gerçekleştirilen temaslarla Tokat'ın turizmde daha etkin bir konuma ulaşması adına yeni iş birliği olanakları değerlendirildi.

        Tokat Belediyesi, EMITT 2026 kapsamında yürüttüğü tanıtım çalışmalarıyla kentin turizmde marka değerini artırmayı, ulusal ve uluslararası turizm ağlarında daha güçlü şekilde yer almasını sağlamayı ve Tokat'ın sahip olduğu potansiyeli daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat'ın köklü tarihi, zengin kültürü ve doğal güzellikleriyle güçlü turizm potansiyeline sahip olduğunu vurgulayarak, "Tokat'ımızı sadece geçmişiyle değil, gastronomisi, doğası, kültürü ve insanıyla dört mevsim yaşayan bir turizm şehri haline getirme kararlılığındayız. EMITT gibi uluslararası fuarlar, bu vizyonumuzu sektör temsilcileriyle birebir paylaşmamız açısından büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Galatasaray, Sacha Boey ile anlaştı!
        Galatasaray, Sacha Boey ile anlaştı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Bakımevinde kendisini ateşe verdi! "Üzerine dök, yak, kurtul" iddiası!
        Bakımevinde kendisini ateşe verdi! "Üzerine dök, yak, kurtul" iddiası!
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Çıkar silahı sık lan şuna" Lüks araçtan indiler feci biçimde dövdüler!
        "Çıkar silahı sık lan şuna" Lüks araçtan indiler feci biçimde dövdüler!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?
        Murillo bitti bitiyor!
        Murillo bitti bitiyor!
        "Erken büyümüş bir karakter"
        "Erken büyümüş bir karakter"

        Benzer Haberler

        Tokat Teknopark'tan bölge ekonomisine büyük katkı
        Tokat Teknopark'tan bölge ekonomisine büyük katkı
        Niksar ilçesinde İçme Suyu Terfi Tesisi Güneş Enerjisi Sistemi kuruldu
        Niksar ilçesinde İçme Suyu Terfi Tesisi Güneş Enerjisi Sistemi kuruldu
        Mermer yüklü tırda gizlenen 4 kaçak göçmen yakalandı
        Mermer yüklü tırda gizlenen 4 kaçak göçmen yakalandı
        Tokat'ta belgeselleri aratmayan köy
        Tokat'ta belgeselleri aratmayan köy
        Tokat'ta fotoğraf sergisi açıldı
        Tokat'ta fotoğraf sergisi açıldı
        Kahraman öğrenciler rektör tarafından ödüllendirildi
        Kahraman öğrenciler rektör tarafından ödüllendirildi