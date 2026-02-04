Habertürk
        Tokat'ta fotoğraf sergisi açıldı

        Tokat Kent Konseyi'nin düzenlediği fotoğraf sergisinin açılışı, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu tarafından yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 11:05 Güncelleme: 04.02.2026 - 11:05
        Şehir Müzesi'nde düzenlenen serginin açılışının ardından müzeyi gezen Yazıcıoğlu, sergide yer alan eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Yazıcıoğlu, 30 fotoğrafın yer aldığı serginin 15 Şubat'a kadar ziyarete açık olacağını belirtti.

        Kent Konseyinin katkılarıyla hayata geçirilen serginin Şehir Müzesi ve farklı lokasyonlarda da devam edeceğini söyleyen Yazıcıoğlu, sergide emeği geçen sanatçılara ve organizasyonda katkı sunanlara teşekkür ederek, bu tür kültürel etkinliklerin vatandaşlarla buluşturulmasının önemli olduğunu vurguladı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

