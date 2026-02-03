Habertürk
        Tokat Haberleri

        Tokat'ta vaşak görüntülendi

        Tokat'ın Zile ilçesinde nesli tehlike altında olan vaşak görüntülendi.

        Giriş: 03.02.2026 - 16:32 Güncelleme: 03.02.2026 - 16:32
        Tokat'ta vaşak görüntülendi
        Tokat'ın Zile ilçesinde nesli tehlike altında olan vaşak görüntülendi.

        İlçeye bağlı Evrenköy Yaylası'nda vaşak görüldü.

        Karla kaplı yolda gündüz yürüyen vaşağın görüntüsü bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

