        Yeşilyurt Kaymakamı Altın, camide helva dağıttı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 07:07 Güncelleme: 03.02.2026 - 07:07
        Yeşilyurt Kaymakamı Yeşim Altın, camide helva dağıttı.

        Yeşilyurt İlçe Müftülüğünce Berat Gecesi dolayısıyla yatsı namazı öncesi mevlit programı düzenledi.

        Müftülük görevlileri tarafından mevlit okunduktan sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda İlçe Müftüsü Murat Darılmaz tarafından Berat Gecesinin anlam ve önemine dair vaazından sonra toplu dua edildi.

        Kılınan namaz sonrası Kaymakamı Yeşim Altın ile birlikte İlçe Müftüsü Murat Darılmaz, cemaate helva dağıttı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

