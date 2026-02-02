Tokat'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Tokat'ın Zile ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. E.K. idaresindeki otomobil, Zile-Pazar kara yolu Ütük köyü yakınlarında, Y.Ö. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

