        Tokat'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Tokat'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Tokat'ın Zile ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 14:50 Güncelleme: 02.02.2026 - 14:50
        Tokat'ın Zile ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        E.K. idaresindeki otomobil, Zile-Pazar kara yolu Ütük köyü yakınlarında, Y.Ö. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

