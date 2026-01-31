Habertürk
        Tokat Haberleri

        Tokat'ta tartıştığı zanlı tarafından tüfekle vurulan kişi yaralandı

        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 21:11 Güncelleme: 31.01.2026 - 21:11
        Tokat'ta tartıştığı zanlı tarafından tüfekle vurulan kişi yaralandı
        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        İddiaya göre, Kurtuluş Mahallesi'nde A.K. ile Ü.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K, av tüfeğiyle Ü.B'ye ateş etti.

        Bacağından yaralanan Ü.B, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

