Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Tokat'ta jandarma, şehit ve gazi çocukları ile yakınlarına kayak eğitimi verdi

        Tokat'ta jandarma ekiplerince şehit ve gazi çocukları ile yakınlarına kayak eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 15:50 Güncelleme: 31.01.2026 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta jandarma, şehit ve gazi çocukları ile yakınlarına kayak eğitimi verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat'ta jandarma ekiplerince şehit ve gazi çocukları ile yakınlarına kayak eğitimi verildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi tarafından Başçiftlik Kayak Merkezi'nde verilen 5 saatlik eğitime, yaklaşık 30 çocuk ve şehit ile gazi yakını katıldı.

        Eğitime katılan şehit eşi Dilek Gözütok, AA muhabirine, Jandarma Genel Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığına teşekkür ederek, "Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyorlar, her türlü etkinlikte arıyorlar. Her zaman destekçimiz oluyorlar. Benim için ilk tecrübe oldu. Çocuklar için de öyle. Çocukların da deneyimlemesi, öğrenmesi çok hoşuma gitti." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sağanak yağış batıda hayatı felç etti
        Sağanak yağış batıda hayatı felç etti
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Sadettin Saran'dan transfer mesajı!
        Sadettin Saran'dan transfer mesajı!
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Yola düşen kayayı otomobilleriyle çektiler
        Yola düşen kayayı otomobilleriyle çektiler
        Tokat'ta kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Tokat'ta kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
        Kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
        Tokat'ta kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Tokat'ta kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Erbaa'da düzenlenen "Resimle anlat aileyi yaşat" yarışmasının ödülleri veri...
        Erbaa'da düzenlenen "Resimle anlat aileyi yaşat" yarışmasının ödülleri veri...
        Niksar'da muhtarlar toplantısı yapıldı
        Niksar'da muhtarlar toplantısı yapıldı