Tokat'ta jandarma, şehit ve gazi çocukları ile yakınlarına kayak eğitimi verdi

Tokat'ta jandarma ekiplerince şehit ve gazi çocukları ile yakınlarına kayak eğitimi verildi.



İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi tarafından Başçiftlik Kayak Merkezi'nde verilen 5 saatlik eğitime, yaklaşık 30 çocuk ve şehit ile gazi yakını katıldı.



Eğitime katılan şehit eşi Dilek Gözütok, AA muhabirine, Jandarma Genel Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığına teşekkür ederek, "Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyorlar, her türlü etkinlikte arıyorlar. Her zaman destekçimiz oluyorlar. Benim için ilk tecrübe oldu. Çocuklar için de öyle. Çocukların da deneyimlemesi, öğrenmesi çok hoşuma gitti." dedi.



