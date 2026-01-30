Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Erbaa'da düzenlenen "Resimle anlat aileyi yaşat" yarışmasının ödülleri verildi

        Erbaa Belediyesi tarafından yarıyıl tatilinde düzenlenen "Resimle anlat aileyi yaşat" konulu resim yarışması sonuçlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 15:41 Güncelleme: 30.01.2026 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erbaa'da düzenlenen "Resimle anlat aileyi yaşat" yarışmasının ödülleri verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erbaa Belediyesi tarafından yarıyıl tatilinde düzenlenen "Resimle anlat aileyi yaşat" konulu resim yarışması sonuçlandı.


        Erbaa Belediyesince yarıyıl tatilinde ilkokul ve ortaokullar arasında resim yarışması düzenledi. Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu Emir Aras Türkyılmaz birinci, Doruk Alp Ünal ikinci, Berkay Arıkan üçüncü, Ela Hüseyinoğlu ve Hatice Hira Kılınç ise mansiyon ödülünü kazandı.


        Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, düzenlenen törenle jüri üyeleri Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özlem Kum, Grafik Tasarım Programı Öğretim Görevlisi Raif Sadıç, Erbaa Bilim ve Sanat Merkezi görsel sanatlar öğretmeni Orkun Baş, Fatih Anadolu Lisesi görsel sanatlar öğretmeni Serdar Koç, Erbaa Yılmaz Kayalar Fen Lisesi görsel sanatlar öğretmeni Ersan Palaz ve görsel sanatlar öğretmeni Şeyma Usal Baş ile ödül kazanan öğrencilere ödül ve plaketlerini verdi.

        Karagöl, öğrencilerin aile kavramına ilişkin duygu ve düşüncelerini görsel sanatlar yolluyla ifade etmelerini sağlamak için düzenledikleri yarışmanın kazananlarını ve jüri üyelerini ağırladıklarını belirterek, "Yarıyıl tatili boyunca birbirinden güzel eserler hazırlayıp yarışmamıza katılan bütün çocuklarımıza, değerlendirme aşamasında bizlere katkı veren kıymetli hocalarımıza teşekkür ediyor, aile kavramını sanatla bütünleştiren çocuklarımıza başarılar diliyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu
        Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Hafta sonunda hem soğuk hem yağış etkili olacak!
        Hafta sonunda hem soğuk hem yağış etkili olacak!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        ATO'dan 'yeşil pasaport' önerisi
        ATO'dan 'yeşil pasaport' önerisi
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Etik kurul onayladı
        Etik kurul onayladı
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık

        Benzer Haberler

        Niksar'da muhtarlar toplantısı yapıldı
        Niksar'da muhtarlar toplantısı yapıldı
        Tokat'taki Kurt Gölü'nün kış manzarası mest etti
        Tokat'taki Kurt Gölü'nün kış manzarası mest etti
        Erbaa Belediyesi ile aile bilinci sanatla güçlendi
        Erbaa Belediyesi ile aile bilinci sanatla güçlendi
        Kasksız sürücünün motosikletle drift attığı anlar kamerada
        Kasksız sürücünün motosikletle drift attığı anlar kamerada
        Kaymakam Perçi hane ziyaretlerini sürdürüyor
        Kaymakam Perçi hane ziyaretlerini sürdürüyor
        Zile'de yangın çıkan traktör kullanılamaz hale geldi
        Zile'de yangın çıkan traktör kullanılamaz hale geldi