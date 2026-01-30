Habertürk
        Kaymakam Perçi hane ziyaretlerini sürdürüyor

        Kaymakam Perçi hane ziyaretlerini sürdürüyor

        Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, her hafta gerçekleştirdiği hane ziyaretlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 09:39 Güncelleme: 30.01.2026 - 09:42
        Kaymakam Perçi hane ziyaretlerini sürdürüyor
        Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, her hafta gerçekleştirdiği hane ziyaretlerine devam ediyor.


        İsmetpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Arslan ailesini ziyaret eden Perçi, sorun ve taleplerini dinledi.


        Ziyarete Kaymakam Perçi'nin eşi Fadime Perçi, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü İlhami Öztürk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nagihan Arslan ile VEFA personeli katıldı.

        Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Arslan ailesi, Kaymakam Perçi'ye teşekkür etti.

