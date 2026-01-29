Habertürk
        Tokat Haberleri

        Tokat'ta devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı

        Tokat'ta, minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 12:36 Güncelleme: 29.01.2026 - 12:36
        Tokat'ta devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı
        Tokat'ta, minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, V.S. (73) idaresindeki 60 BJ 901 plakalı minibüs, Tokat-Almus kara yolu Pınarlı köyü mevkisinde devrildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan H.S. (72) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

