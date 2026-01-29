Tokat'ta devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı

Tokat'ta, minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, V.S. (73) idaresindeki 60 BJ 901 plakalı minibüs, Tokat-Almus kara yolu Pınarlı köyü mevkisinde devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan H.S. (72) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

