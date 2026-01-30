Habertürk
        Zile'de yangın çıkan traktör kullanılamaz hale geldi

        Zile'de yangın çıkan traktör kullanılamaz hale geldi

        Tokat'ın Zile ilçesinde traktörde çıkan yangın söndürüldü.

        Giriş: 30.01.2026 - 09:21 Güncelleme: 30.01.2026 - 09:32
        Zile'de yangın çıkan traktör kullanılamaz hale geldi
        Tokat'ın Zile ilçesinde traktörde çıkan yangın söndürüldü.


        Alınan bilgiye göre, Bildiş köyünde İsmail Ö'ye ait park halindeki traktörde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Köy sakinleri, yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyince itfaiyeye haber verdi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu traktör kullanılamaz hale geldi.



