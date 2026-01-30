Zile'de yangın çıkan traktör kullanılamaz hale geldi

Tokat'ın Zile ilçesinde traktörde çıkan yangın söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Bildiş köyünde İsmail Ö'ye ait park halindeki traktörde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Köy sakinleri, yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyince itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu traktör kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.