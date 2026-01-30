Habertürk
Habertürk
        Niksar'da muhtarlar toplantısı yapıldı

        Niksar'da muhtarlar toplantısı yapıldı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 15:26 Güncelleme: 30.01.2026 - 15:26
        Niksar'da muhtarlar toplantısı yapıldı
        Tokat'ın Niksar ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaymakam Kadir Perçi'nin başkanlığında, Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda köy ve mahalle muhtarlarının katılımıyla muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaymakam Perçi, toplantıda ilçede yürütülen kamu hizmetleri, devam eden çalışmalar ile mahalle ve köylerden gelen talep ve öneriler hakkında değerlendirmede bulundu.


        Kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkati çeken Perçi, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

        Toplantı, muhtarların görüş ve taleplerinin alınmasının ardından sona erdi.



