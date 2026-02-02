Habertürk
Habertürk
        Tokat'ta balkonda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

        Tokat'ta balkonda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde üçüncü kattaki balkonda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 10:24 Güncelleme: 02.02.2026 - 10:24
        Cumhuriyet Mahallesi Gazi Bulvarı'nda 4 katlı binanın 3. katındaki evin balkonundan kedi sesleri duyan vatandaşlar, evde kimse olmadığı için durumu Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, itfaiye merdiveni ile balkona ulaşarak kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

        Ekipler su ve mama verdikleri kediyi daha sonra serbest bıraktı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

