Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Tokat'ın ilçelerinde yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı

        Tokat'ın Tuhal ve Yeşilyurt ilçelerinde öğrenciler 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde dersbaşı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 16:49 Güncelleme: 02.02.2026 - 16:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ın ilçelerinde yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat'ın Tuhal ve Yeşilyurt ilçelerinde öğrenciler 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde dersbaşı yaptı.

        Turhal Atatürk Ortaokulundaki öğrenciler, tatilin ardından ilk derslerine "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda öğrenciler, bayrak sevgisini yansıtan etkinlikler gerçekleştirdi.

        Öğretmen ve öğrenciler Arif Nihat Asya'nın Bayrak şiiri okudu.

        Yeşilyurt ilçesinde Çerkez Danişment Köyü İlkokulunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda öğrenciler, bayrak sevgisini yansıtan etkinlikler gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Baba ile kızı ölüme uyudu!
        Baba ile kızı ölüme uyudu!
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Sabaha karşı kâbus! Çarptığı araçtaki bekçi hayatını kaybetti!
        Sabaha karşı kâbus! Çarptığı araçtaki bekçi hayatını kaybetti!
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Üzerine koltuk düşen Ebrar öldü! Annesi kusurlu çıktı!
        Üzerine koltuk düşen Ebrar öldü! Annesi kusurlu çıktı!
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Radyo TOGÜ'yü ziyaret etti
        TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Radyo TOGÜ'yü ziyaret etti
        TOGÜ çift diploma programı öğrencilerinden Rektör Yılmaz'a ziyaret
        TOGÜ çift diploma programı öğrencilerinden Rektör Yılmaz'a ziyaret
        Tokat'ta takside kaçak göçmen yakalandı
        Tokat'ta takside kaçak göçmen yakalandı
        Tokat'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Tokat'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Yamaçtan kopan dev kaya neredeyse evi yıkıyordu
        Yamaçtan kopan dev kaya neredeyse evi yıkıyordu
        Tokat'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı
        Tokat'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı