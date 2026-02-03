Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 09:24 Güncelleme: 03.02.2026 - 09:24
        Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor
        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

        1450 metre rakımlı Başçiftlik ilçesinde kar yağışı devam ediyor.

        İlçe merkezinde kar kalınlığı 40 santimetre, yüksek kesimler ile Başçiftlik Kayak Merkezi'nde ise bir metreye ulaştı.

        Belediye ekipleri, iş makineleriyle ilçe merkezinde kar temizliği çalışması yürütüyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

