Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oluyor. 1450 metre rakımlı Başçiftlik ilçesinde kar yağışı devam ediyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 40 santimetre, yüksek kesimler ile Başçiftlik Kayak Merkezi'nde ise bir metreye ulaştı. Belediye ekipleri, iş makineleriyle ilçe merkezinde kar temizliği çalışması yürütüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.