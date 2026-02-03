Habertürk
Habertürk
        Tokat Haberleri

        Tokat'ta menfeze düşen otomobildeki anne ve kızı yaralandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin menfeze düşmesi sonucu anne ve kızı yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 14:49 Güncelleme: 03.02.2026 - 14:49
        Tokat'ta menfeze düşen otomobildeki anne ve kızı yaralandı
        E.D. yönetimindeki 60 EZ 608 plakalı otomobil, Hacıpazar köyü yakınlarından kontrolden çıkarak menfeze düştü.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan annesi S.D. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.






