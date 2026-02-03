Tokat'ta menfeze düşen otomobildeki anne ve kızı yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin menfeze düşmesi sonucu anne ve kızı yaralandı. E.D. yönetimindeki 60 EZ 608 plakalı otomobil, Hacıpazar köyü yakınlarından kontrolden çıkarak menfeze düştü. Kazada sürücü ile araçta bulunan annesi S.D. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.