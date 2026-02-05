Habertürk
        Uluslararası araştırmacılardan TOGÜ Rektörü Yılmaz'a ziyaret

        Uluslararası araştırmacılardan TOGÜ Rektörü Yılmaz'a ziyaret

        Uluslararası araştırmacılar, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

        Giriş: 05.02.2026 - 16:32 Güncelleme: 05.02.2026 - 16:32
        Uluslararası araştırmacılardan TOGÜ Rektörü Yılmaz'a ziyaret
        Uluslararası araştırmacılar, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

        TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitede doktora ve doktora sonrası araştırmalarını sürdüren yabancı uyruklu araştırmacılar, Prof. Dr. Fatih Yılmaz'a makamında ziyarette bulundu.

        Ziyarette Ahmed Ben Bella Oran-1 Üniversitesi Doğa ve Yaşam Bilimleri Fakültesi Biyoteknoloji Bölümünden Cherif Amina, Mohamed Khider Biskra Üniversitesi Doğa ve Yaşam Bilimleri Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü, Yer ve Evren Bilimleri Anabilim Dalından Chaima Aloui, Guergah Asma ve Touahir Zineb yer aldı.

        Yılmaz, üniversitenin bilimsel altyapısını uluslararası araştırmacılarla paylaşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Üniversitemiz, bilimsel üretimi artırmak ve uluslararası görünürlüğünü güçlendirmek amacıyla araştırma olanaklarını tüm bilim insanlarının kullanımına açmayı sürdürecektir." ifadesini kullandı.

